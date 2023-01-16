Россияне опешили, увидев дочь Башарова: вот что их так изумило (фото)

Марат Башаров впервые стал отцом в 2004 году, когда на свет появилась его дочь Амели. Артист всегда старался держать свою личную жизнь в тайне, однако не так давно сделал исключение и показал совместный снимок с наследницей.

На фотографии артист позирует в компании Амели и своего сына Марселя. Счастливый отец радостно улыбается в компании родных, однако пользователи Сети обратили внимание совсем не на знаменитого артиста. Их привлекла как раз Амели. Как уверены фанаты, девушка выглядит значительно старше своего возраста.

По мнению поклонников, дочь артиста больше похожа на его сестру или няню Марселя. Как считают подписчики, девушке можно смело дать больше 30 лет, а лишние килограммы лишь добавляют возраста.

«А что за женщина рядом с вами?», «Амели очень взросло выглядит, никогда бы не подумал, что это ваша дочь», — пишут удивленные поклонники.

Некоторые при этом обвинили самого Башарова в переменах во внешности дочери. Якобы артист не следит за жизнью наследницы, из-за чего она так сильно и поправилась.