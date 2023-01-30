Россияне опешили от выходки госпитализированного Николая Дроздова

Николай Дроздов не на шутку перепугал близких, поклонников и коллег. Телеведущий попал в больницу после того, как, покидая авто, поскользнулся и неудачно упал. В результате у знаменитости обнаружили перелом нескольких ребер.

Теперь 85-летний Дроздов вынужден находиться под присмотром врачей — ему предстоит длительная реабилитация. Николай Николаевич не хотел, чтобы кто-то узнал о его беде, но информация о случившемся все же стала достоянием общественности.

Близкий друг телеведущего Никас Сафронов рассказал журналистам, что Дроздов чувствует себя гораздо лучше и даже умудрился удивить медиков неожиданной выходкой. Большинство пациентов его возраста коротают дни за просмотром телевизора, Николай Николаевич же наотрез отказался от такого времяпрепровождения.

«У него весь день расписан», — подметил художник в беседе с изданием «Московский комсомолец».

По словам Сафронова, телеведущий успевает не только посещать необходимые ему процедуры, но и общаться с другими пациентами, а также говорить по телефону с родственниками.