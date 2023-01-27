Россияне обомлели при виде сыновей Жданова и Клочковой из «Не родись красивой»

Не все усмотрели в сыновьях сходство с отцом.

Роман Григория Антипенко и Юлии Такшиной на съемках сериала «Не родись красивой» едва не затмил премьеру самой эпопеи. Сейчас Вика Клочкова и Жданов не живут вместе: они разошлись после 6 лет гражданского брака, но детей воспитывают вместе.

Ради них — 15-летнего Ивана и 13-летнего Федора — они нашли в себе силы наладить отношения, в первое время после расставания крайне болезненные. Юлия нечасто делится фотографиями детей в личном блоге. Возможно, поэтому селфи с мальчиками вызвало такой фурор.

В комментариях поклонники отмечают, что парни возмужали и вот-вот догонят маму по росту. Также они отметили сходство с отцом, но не только с ним. «У старшего взгляд Гриши», — написала одна женщина, имея в виду экс-супруга Такшиной. Другая отметила, что младший сын Федор похож на маму Юлии.

Несмотря на занятость, Такшина старается заниматься детьми: отдает их на языковые курсы и возит на каникулы в математическую школу. Ее усилия оценили подписчики. «Вы самая прекрасная мама двоих детей!» — написали они.