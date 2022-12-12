Россияне не верят глазам: Маша из «Моей прекрасной няни» оказалась копией другой актрисы

Екатерина Дубакина стала звездой в 15 лет, исполнив роль Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня». Несмотря на яркий старт на телевидении, снимается артистка не так много. Вы могли видеть Дубакину в картинах «Метод», «Про Веру» и «Самогонщицы».

А тем временем звезду «Моей прекрасной няни» теснит другая актриса, чертовски на нее похожая – Екатерина Конопова, которая получает одну главную роль за другой. «Ныряльщица за жемчугом», «Смертельный тренинг», «Одноклассники смерти», «Чувство правды» – это лишь немногие ее последние фильмы. Рыжеволосых артисток часто путают зрители.