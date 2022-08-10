Россияне ликуют: появилась информация о снятии с эфира «Дома-2»

Последние месяцы знаменитый проект все чаще оказывается вовлечен в скандалы. Как оказалось, не так давно продюсеры программы решили оптимизировать бюджет. Теперь участников не будут снимать в ночное время, поэтому они вольны делать все, что захотят. В связи с этим отменятся и ночные выпуски шоу, которые собирали у экранов немалое количество поклонников.

Отмена части трансляций — не единственная проблема «Дома-2». По данным портала «СтарХит », не так давно на съемочную площадку телестройки приехали сотрудники правоохранительных органов с проверкой. Дело в том, что предположительно организаторы шоу нецелесообразно используют землю. И если этот факт подтвердится, то в ближайшем будущем шоу могут закрыть, выселив с этого участка земли, или же наложить штраф.

Также шоу покидают и ведущие. Сначала из программы ушла Ольга Бузова, а чуть позже Ксения Бородина объявила, что ей больше не интересен «Дом-2». По словам ведущей, проект, который сделал ее знаменитой, больше не является главным в ее карьере, и она сосредоточена на другой работе.

Как уверены эксперты, подобные проблемы могут привести к скором закрытию шоу. «Дом-2» и так потерял часть эфиров, а в ближайшее время может остаться без ведущих и даже земли, на которой ведется съемка долгие годы.