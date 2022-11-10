Россияне и не догадывались, что Майк Тайсон называл мамой эмигрантку из СССР

Майк Тайсон стал известен еще в юности, когда в 20 лет стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Тренировками спортсмена с самого начала занимался Константино Д’Амато, который со временем стал его приемным отцом. При этом мало кто знает, какую роль в жизни боксера сыграла избранница его тренера Камилла Иващук.

С первых дней знакомства Камилла стала заботиться о подопечном своего мужа. Она оберегала Тайсона, следила за ним и помогала решать любые проблемы. При этом родная мать спортсмена практически не обращала на него внимание: она была занята другими детьми и своей личной жизнью.

В итоге Тайсон начал со временем считать Камиллу своей настоящей матерью. Когда Константино усыновил его, а его родная мать умерла, то это стало официально так, и он обрел полноценную семью.

Камилла стала поддержкой и опорой боксеру на протяжении всей своей жизни. Она дожила до 96 лет и была рядом с Тайсоном во время его взлетов и падений. И до сих пор спортсмен не может сдержать слез, когда вспоминает о женщине, вырастившей его.