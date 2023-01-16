Россияне ее обожали: что стало с возлюбленной Брэда Питта и Киану Ривза (фото)

Талантливая актриса Клэр Форлани была мировой звездой в 90-е. На ее счету не только киноработы в суперуспешных проектах, но и романы с голливудскими красавчиками — Брэдом Питтом и Киану Ривзом. Сегодня Форлани 50 лет, и о ней давно ничего не слышно. Актриса перестала появляться в ярких картинах, а от былой славы почти ничего не осталось.

Свой карьерный путь она начала в 90-х, когда снялась в седьмой части франшизы «Полицейская академия». Следующим знаковым появлением на экране стала главная роль в мистической ленте «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом. Так о Форлани узнали российские зрители и сразу влюбились в очаровательную артистку.

После съемок Клэр закрутила роман с Питтом, однако пара вскоре распалась. Следующим партнером Форлани стал Бенисио Дель Торо, а после него она встречалась с Киану Ривзом. Но все эти отношения закончились.

Карьера актрисы постепенно шла на спад. Дело в том, что после смерти матери Клэр изменила свои взгляды на жизнь и поняла, что голливудские ценности ей чужды. Тогда Форлани стала выбирать «штучные» проекты, то есть только те, которые близки актрисе. В личной жизни она, наконец, обрела счастье. Форлани вышла замуж за актера Дугрея Скотта. Он сыграл Йена, бойфренда Сьюзан, в «Отчаянных домохозяйках».

Сегодня в актрисе не узнать ту красотку из «Джо Блэка»: лицо Клэр покрылось морщинами, а от былой мягкости и миловидности не осталось и следа.