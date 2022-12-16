Россияне будут искренне изумлены, в какую школу Проскурякова отдала дочь

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой в 2010 году, а спустя 15 лет на свет появилась их дочь Вероника. Знаменитости никогда не скрывали, что относятся к долгожданному ребенку с большой любовью и заботой, однако все равно предпочли отдать наследницу в самую обычную общеобразовательную школу.

Как призналась Проскурякова, она и ее супруг в жизни добились самостоятельно и богатства, и славы. Они выросли в обычных российских семьях, поэтому и их дочь должна добиться всего своим собственным трудом.

В итоге выбор звездных родителей, как пишет портал «Дни.ру », пал на обычную московскую общеобразовательную школу, которая находится в пяти минутах ходьбы от их дома. Подобная практика, как уверена певица, поможет дочери понять, что известность ее родных никак не повлияет на ее жизнь и не даст ей поблажек ни сейчас, ни в будущем.