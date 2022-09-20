Россияне ахнут: в этом фильме СССР черную икру просто спустили в унитаз

Одним из самых ярких эпизодов фильма «Белое солнце пустыни» стала сцена, в которой Верещагин ложками ест черную икру. Причем герой от такого деликатеса остался не восторге, а на тарелку смотрел с явным отвращением. Как выяснилось, исполнитель роли Павел Луспекаев действительно не был рад редкому угощению.

Зрители напрасно считали, что в кадре актер ест какой-то заменитель, похожий на черную икру. Деликатес был настоящим, в чем Луспекаев убедился за несколько дублей, съев практически килограмм. Именно поэтому он в сердцах и сказал: «Опять эта проклятая икра!». Фразу решили оставить в фильме, и она сразу ушла в народ.

Согласно распространенной актерской байке, после съемок последнего дубля остатки икры просто спустили в унитаз, так как она испортилась на жаре. Но есть и другая версия: якобы после команды режиссера все присутствующие на площадке работники и актеры набросились на икру, чтобы избавить от нее Луспекаева. Тем более, что для большинства из них дефицитный продукт был в новинку.