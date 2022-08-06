Россияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателям

Татьяна Брухунова решилась на неожиданный шаг, пытаясь отвлечь внимание поклонников от грязного скандала со стилисткой. Она опубликовала у себя в блоге фото, при виде которого у ее поклонников челюсть упала на пол.

В соцсетях отдыхающая в Турции жена Петросяна обнародовала достаточно откровенный по собственным меркам снимок в купальнике. Пост Брухунова посвятила всем обсуждающим ее фигуру и поступки злопыхателям.

Пикантный кадр произвел нужный эффект — ошарашенные поклонники буквально завалили супругу юмориста комплиментами. Да и сам Евгений Ваганович не смог пройти мимо фото — он оставил комментарий в виде разбитого сердца.