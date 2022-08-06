Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Россияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателям

Россияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателям

6 августа 2022 06:45
Россияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателям

Сам юморист отреагировал на пост любимой.

Татьяна Брухунова решилась на неожиданный шаг, пытаясь отвлечь внимание поклонников от грязного скандала со стилисткой. Она опубликовала у себя в блоге фото, при виде которого у ее поклонников челюсть упала на пол.

В соцсетях отдыхающая в Турции жена Петросяна обнародовала достаточно откровенный по собственным меркам снимок в купальнике. Пост Брухунова посвятила всем обсуждающим ее фигуру и поступки злопыхателям.

Пикантный кадр произвел нужный эффект — ошарашенные поклонники буквально завалили супругу юмориста комплиментами. Да и сам Евгений Ваганович не смог пройти мимо фото — он оставил комментарий в виде разбитого сердца.

«Вы чертовски великолепны», «Безупречная красота», «Не ожидала от вас, шикарно», — написали пользователи.

Россияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателямРоссияне ахнули: оголившаяся супруга Петросяна заткнула рты злопыхателям

Фото: Соцсети
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
Не смогла простить: Вертинская залепила пощечину покойному Градскому Не смогла простить: Вертинская залепила пощечину покойному Градскому Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
Related video