Россияне ахнули: иностранцы назвали самый жестокий мультфильм в СССР

На YouTube набирает популярность необычный эксперимент, в ходе которого американцам показывают советские мультфильмы. Результат оказался неожиданным: всего одна серия «Ну, погоди!» оставила иностранных зрителей в шоке. Они назвали анимацию самым жестоким мультфильмом в СССР. Иностранцы обратили внимание на то, как Волк постоянно получает увечья и травмы в ходе противостояний с Зайцем, и в финале именно его оказывается жалко. По словам зрителей, мультфильм чем-то напоминает «Том и Джерри», однако намного безжалостнее американского «коллеги».

Русские пользователи Сети не согласились с мнением американцев. Они подчеркнули, что «Ну, погоди!» имеет культурную ценность и гораздо более глубокий смысл, чем анимация, к которой привыкли жители зарубежных стран.