Россияне ахнули: иностранцы назвали самый жестокий мультфильм в СССР
Американцы остались в ужасе от просмотра шедевра советской мультипликации.
На YouTube набирает популярность необычный эксперимент, в ходе которого американцам показывают советские мультфильмы. Результат оказался неожиданным: всего одна серия «Ну, погоди!» оставила иностранных зрителей в шоке. Они назвали анимацию самым жестоким мультфильмом в СССР. Иностранцы обратили внимание на то, как Волк постоянно получает увечья и травмы в ходе противостояний с Зайцем, и в финале именно его оказывается жалко. По словам зрителей, мультфильм чем-то напоминает «Том и Джерри», однако намного безжалостнее американского «коллеги».
Русские пользователи Сети не согласились с мнением американцев. Они подчеркнули, что «Ну, погоди!» имеет культурную ценность и гораздо более глубокий смысл, чем анимация, к которой привыкли жители зарубежных стран.
«Меня убило сравнение с „Томом и Джерри“, у нас, оказывается, „Ну, погоди!“ — жестокий мультик, а когда из Тома ежесекундно душу вытрясают — это сама доброта для детишек», «Все мультики СССР были добрыми и учили добру, тот же „Ну, погоди!“ и рядом не стоял с „Том и Джерри“ по жестокости», «Русские мультфильмы хороши тем, что в них есть смысл», «Иностранцы никогда не поймут наших мультиков», «Для того, чтобы воспринимать русские мультфильмы, нужна душа, а не американские мозги», — написали комментаторы.