Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина

Юлия Барановская знает, как всполошить своих поклонников. Новая публикация телеведущей наделала немало шума в Сети, поскольку звезда засветилась в объятиях молодого красавца.

Снимок, заставивший россиян ахнуть от удивления, звезда выложила в своем Telegram-канале. Компанию Барановской в кадре составил ее сын, 17-летний Артем. «Старший», — уточнила знаменитость в подписи.

Фолловеры Барановской поразились тому, что звездный наследник вырос копией своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В комментариях они охотно обсудили внешность Артема.

«Похож на отца», «Какой красивый парень», «Красавчик, как на отца похож», — подметили фанаты. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя.

Многие далеко не добрым словом вспомнили Аршавина, изменявшего Барановской и не поддерживающего связь со своими детьми. Подписчики выразили надежду на то, что сын ведущей шоу «Мужское/Женское» унаследовал от отца только внешность, но не характер.