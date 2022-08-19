Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина
Фанаты знаменитости нашли причину для беспокойства.
Юлия Барановская знает, как всполошить своих поклонников. Новая публикация телеведущей наделала немало шума в Сети, поскольку звезда засветилась в объятиях молодого красавца.
Снимок, заставивший россиян ахнуть от удивления, звезда выложила в своем Telegram-канале. Компанию Барановской в кадре составил ее сын, 17-летний Артем. «Старший», — уточнила знаменитость в подписи.
Фолловеры Барановской поразились тому, что звездный наследник вырос копией своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В комментариях они охотно обсудили внешность Артема.
«Похож на отца», «Какой красивый парень», «Красавчик, как на отца похож», — подметили фанаты. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя.
Многие далеко не добрым словом вспомнили Аршавина, изменявшего Барановской и не поддерживающего связь со своими детьми. Подписчики выразили надежду на то, что сын ведущей шоу «Мужское/Женское» унаследовал от отца только внешность, но не характер.
«Внешне копия, но не дай бог внутренне. Чур его от этого. Не надо», «Главное, чтобы не был таким, как папа», — заметили обеспокоенные интернет-пользователи.