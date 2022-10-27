Россиянам стало стыдно за нового Чебурашку: «Только американцам не показывайте»

Новая версия «Чебурашки» должна оказаться в российских кинотеатрах в январе следующего года. По словам создателей, они смогли переместить любимого многими поколениями героя в современные реалии и рассказать новую версию знаменитой сказки. Однако далеко не все зрители остались в восторге от трейлера будущего фильма.

Как отмечают пользователи Сети, хуже всего в кадре выглядит сам Чебурашка. Компьютерная графика показалась многим очень некачественной и дешевой, а из-за этого неестественным выглядит и взаимодействие артистов с героем.

«Только американцам не показывайте», «Трейлер выглядит неплохо, когда не показывают этого графического монстра. Он очень сильно выбивается из окружения», «Тому, кто рисовал Чебурашку, нужно руки оторвать. Почему он такой страшный?», «Графика у Чебурашки для нашего времени очень отсталая, нет эффекта присутствия», — возмущаются зрители.

Также многие раскритиковали и персонажей, а также их диалоги. Как отметили пользователи Сети, на первый взгляд сценарий выглядит весьма топорно и бросает тень на советский мультик.