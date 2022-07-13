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Киноафиша Статьи Россиянам раскрыли глаза: вот на что готов пойти Авербух ради красочного шоу

Россиянам раскрыли глаза: вот на что готов пойти Авербух ради красочного шоу

13 июля 2022 11:50
Россиянам раскрыли глаза: вот на что готов пойти Авербух ради красочного шоу

Участник ледовых спектаклей рассказал о работе с фигуристом.

42-летний Алексей Ягудин рассекретил принципы работы с Ильей Авербухом. Сейчас спортсмен занят в новом шоу хореографа «Чемпионы», показы которого проходят в Сочи. Фигурист признался, что старая травма колена дает о себе знать, когда он выходит на лед. Тем более, что спектакль запланирован к показу 22 раза.

Но даже такая нагрузка несравнима с напряжением, которое фигурист испытывает во время ледовых новогодних спектаклей под руководством Авербуха. По словам Ягудина, хореограф на многое готов пойти ради красочного шоу. Показы проходят несколько раз в день, и к вечеру участников уже трясет от стресса и усталости. Алексей отметил, что на ночь он остается в ледовом дворце, чтобы не тратить на дорогу драгоценные часы, за которые можно выспаться.

«Это адский труд», — подчеркнул спортсмен в интервью порталу «Спорт 24».

В Сочи же Ягудин занят в нескольких номерах — в несложных групповых выступлениях и в паре «сольников». И за выходные фигурист успевает восстановиться.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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