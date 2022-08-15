Россиянам не по карману: вот сколько готов платить Киркоров за элитное жилье

Содержание роскошного дома Филлипа Киркорова обернулось огромными расходами. Несколько лет назад поп-певец переехал в элитную усадьбу, которая находится посреди отдельного острова на Москве-реке. Особняк долгое время возводили специально для Киркорова и его детей. Кроме их дома на территории расположились личная часовня, парк, фонтан, пляж, теннисный корт и другие площадки. По оценкам специалистов в сфере недвижимости, дом обошелся Киркорову в 12 млн долларов.

И, как выяснилось теперь, ежемесячно певцу приходится выкладывать еще и сотни тысяч рублей за его обслуживание. Только коммунальные платежи обходятся Киркорову в 50 тысяч рублей — и это в летние месяцы, а зимой счета подрастают вдвое. Необходимы и услуги помощников по хозяйству: по данным «Телепрограммы.pro», на исполнителя работают повар, две няни, ассистентка, домработница и охранник. Каждый из них получает около 90 тысяч рублей в месяц. Кроме того, есть и приходящие работники — например, садовник или чистильщик бассейна.

Таким образом, в месяц Филипп Киркоров платит за элитное жилье более 600 тысяч рублей. Большинству из его поклонников такие траты не по карману.