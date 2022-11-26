Россиян шокировал внешний вид Фахрудинова из сериала «Солдаты»: актер располнел до неузнаваемости

В нулевые Юрий Шибанов прославился благодаря роли худощавого сержанта Фахрутдинова в сериале «Солдаты». Артист совсем пропал с радаров – уже десятилетие он не играет в кино и не бывает на публичных мероприятиях.

Шибанов снимался в таких картинах, как «Бедная Настя», «Штрафбат», «Таксистка-2» и «След».

Но несмотря на участие в успешных проектах актер, был вынужден оставить кино из-за отсутствия работы. Юрий Шибанов стал писать сценарии, работал тренером – артист много лет занимался борьбой.

Скоро Шибанову исполнится 44 года – и артист успел заметно измениться. Юрий Шибанов располнел, от чего его даже перестали узнавать фанаты. Четыре года назад актер уже пытался похудеть по специальному курсу, но пока тщетно.