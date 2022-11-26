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Россиян шокировал внешний вид Фахрудинова из сериала «Солдаты»: актер располнел до неузнаваемости

26 ноября 2022 06:15
Россиян шокировал внешний вид Фахрудинова из сериала «Солдаты»: актер располнел до неузнаваемости

Запустил себя.

В нулевые Юрий Шибанов прославился благодаря роли худощавого сержанта Фахрутдинова в сериале «Солдаты». Артист совсем пропал с радаров – уже десятилетие он не играет в кино и не бывает на публичных мероприятиях.

Шибанов снимался в таких картинах, как «Бедная Настя», «Штрафбат», «Таксистка-2» и «След».

Но несмотря на участие в успешных проектах актер, был вынужден оставить кино из-за отсутствия работы. Юрий Шибанов стал писать сценарии, работал тренером – артист много лет занимался борьбой.

Скоро Шибанову исполнится 44 года – и артист успел заметно измениться. Юрий Шибанов располнел, от чего его даже перестали узнавать фанаты. Четыре года назад актер уже пытался похудеть по специальному курсу, но пока тщетно.

Россиян шокировал внешний вид Фахрудинова из сериала «Солдаты»: актер располнел до неузнаваемости
Фото: соцсети, кадры из сериала "Солдаты" (2004-2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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