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Россия останется без Олимпиады: Винер взяла последнее слово

16 октября 2023 19:45
Россия останется без Олимпиады: Винер взяла последнее слово

Наставница российских гимнасток высказалась категорично.

МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в дальнейших соревнованиях. Решение принято временное, до пересмотра. Спортивное сообщество страны бурно обсуждает, как реагировать на эту новость. Все больше людей призывает к бойкоту Олимпиады.

Одной из первых с публичным заявлением выступила Ирина Винер, прославленный тренер и педагог. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики считает, что при неминуемом столкновении нужно первыми наносить удар. Иными словами, наставница считает необходимым полный отказ от участия в Олимпийских играх. Об этом рассказал портал Sport24.

Ирина Александровна заявила, что МОК уже давно пытается дискредитировать российский спорт. Постоянные унижение и притеснения терпеть дальше нельзя. Никакой возможности выступить на этих соревнованиях для россиян Винер не видит.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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