Рос в интернате, пока мать сходила с ума: сын Самойловой невероятно хорош собой (фото)

Татьяна Самойлова стала мамой в 35 лет. Но радость от рождения долгожданного наследника омрачилась разводом с его отцом Эдуардом Машковичем. Расставание супругов стало роковым не только для мужчины и женщины, но и для их сына Дмитрия.

Чтобы заработать денег, артистка много работала и не могла уделять достаточно внимания малышу. Тогда она приняла решение отдать мальчика в интернат. Впоследствии Дмитрий не раз признавался, что за это затаил обиду на свою мать.

Пока он рос вдали от дома, звезда советского кино потихоньку сходила с ума. Актриса сильно переживала из-за того, что постоянно чувствовала себя одинокой, и пристрастилась к горячительным напиткам. Состояние знаменитости стремительно ухудшалось, она часто попадала в больницу.

Тем временем Дмитрий повзрослел и поступил в мединститут, где познакомился со своей будущей женой — американкой. Вместе с ней он уехал в США, где заново обустроил свою жизнь. Мужчина, который, к слову, невероятно хорош собой, работает врачом-рентгенологом и воспитывает дочь.