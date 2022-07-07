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Ролей не хватило: теряющая популярность Ханде Эрчел решилась на отчаянный шаг

7 июля 2022 10:10
Ролей не хватило: теряющая популярность Ханде Эрчел решилась на отчаянный шаг

Фанаты внимательно следят на карьерой артистки.

Ханде Эрчел удивила поклонников, приняв участие в рекламе стримингового сервиса Disney+. Соответствующим роликом артистка поделилась в своих социальных сетях.

С осени прошлого года преданные поклонники ждут от звезды сериала «Постучись в мою дверь» новых ролей. Среди фанатов и в материалах таблоидов регулярно появляется информация о возможном участии актрисы в различных проектах, но сама Эрчел не подтверждает эти домыслы. Например, многие были уверены, что она станет звездой одного из шоу для Disney+, но, как оказалось, эта информация не является правдой.

При этом вместо проекта артистка стала звездой рекламной кампании. Знаменитость опубликовала короткий ролик, снятый в честь запуска сервиса в Турции, где представляет некоторые шоу стриминга. Как отмечают фанаты, такой шаг со стороны Эрчел напугал многих из них, ведь он выглядит, как жест отчаяния. Якобы популярность актрисы настолько сильно упала, что теперь она вынуждена довольствоваться лишь рекламой, а не полноценными ролями.

Сама Эрчел при этом никак не комментирует ситуацию. Ранее она признавалась, что обязательно поделится с поклонниками новостями о будущих проектах, но пока не нашла ничего подходящего.

Фото: Соцсети, кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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