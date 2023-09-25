Роль предателя Макса оказалась роковой: вот куда пропал актер из «Бригады»

Александр Высоковский получил широкую известность благодаря съемкам в сериале «Бригада». Актер сыграл Макса, одного из доверенных лиц Саши Белого. Появление на экране в качестве главного предателя из сериалов про девяностые не пошло артисту на пользу.

После выхода «Бригады» в эфир Высоковский решил сменить профессию. Сначала он отучился на летчика гражданской авиации, а потом все же вернулся в кино, но уже в качестве режиссера.

По признанию самого Александра, ему всегда доверяли роли отрицательных персонажей, бандитов и предателей. Типаж Высоковского идеально вписывается в такие истории, но сыграть романтического героя или хотя бы доброго персонажа ему почти никогда не предлагали. Артист признается, что за всю карьеру смог сыграть только двух положительных персонажей. Возможно, именно поэтому мужчина предпочел поискать свое призвание в другом месте.