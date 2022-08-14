Роковую судьбу Миронова предсказала цыганка: что сказал Павел Глоба

О том, что Андрей Миронов скоропостижно скончается в расцвете сил, ему за многие годы до этого нагадала цыганка. Чувствительный и ранимый актер принял эти слова близко к сердцу, и даже обратился за помощью к Павлу Глобе. У астролога на этот счет было свое мнение, которое он высказал в программе «Им предсказали смерть »:

«Даже профессионал не может все увидеть, потому есть несколько критических дат, но это не значит, что в какую-то из них мы умрем. Все эти знаки, которые мы получаем, — знаки судьбы — становятся для нас роковыми и угрожающими только тогда, когда мы не принимаем никаких мер».

Именно эту ошибку и совершил Миронов, страдающий от аневризмы и гидраденита. По воспоминаниям его коллег, он вел активную жизнь, пытался худеть и подвергал тело чрезмерным нагрузкам, что при его диагнозе делать было категорически нельзя.

Андрей Александрович упустил время, и вскоре начал заговаривать о своей смерти. Более того, он снялся в фильме, который предсказал его роковую судьбу — «Человек с бульвара Капуцинов», где его герой мистер Фест умирает на руках у других людей, как и сам Миронов на сцене театра в окружении коллег.