Роковой красавец из «Гладиатора» окончательно сдал: на его залысины без слез не взглянешь

Хоакин Феникс стал известен по десяткам ярких ролей в главных голливудских фильмах. При этом актер завоевал сердца поклонников не только своим талантом, но и красотой: поклонницы осыпали знаменитость признаниями в любви, а сам он нередко оказывался в рейтингах самых привлекательных мужчин. Однако, к удивлению пользователей Сети, с годами Феникс начал терять красоту и обаяние.

Как отмечают многочисленные поклонники, в последнее время артист страдает от проблем с волосами. На снимках с мероприятий видны весьма глубокие залысины, из-за которых артист выглядит значительно старше своих лет. Также некоторые отмечают и его проблемы с лишним весом.

Сам Феникс никак не комментирует неожиданные перемены во внешности, а только акцентирует на них внимание. Например, не так давно он появился на одном из кинофестивалей с весьма странной прической: артист выбрил все волосы на макушке, но оставил те, что растут на висках. В таком виде знаменитость позировал фотографам, удивляя собравшихся преображением.

Пользователи Сети не оставили без внимания перемены во внешности артиста. Они отметили, насколько сильно их шокировал новый облик актера, ведь раньше он всегда следил за собой и не позволял себе подобные неоднозначные эксперименты с волосами.