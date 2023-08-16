«Роковая женщина»: теща Виторгана сразила россиян красотой

Эммануил Виторган не стал скрывать от подписчиков в соцсетях важный праздник. Как оказалось, его теща отметила юбилей. Артист опубликовал снимок Риммы Млодик, сделанный за накрытым столом в Юрмале. Женщина оказалась практически ровесницей звезды и приятно поразила пользователей своим внешним видом.

Оказалось, что Римма Давидовна внимательно следит за собой. На фото она предстала в платье пастельного оттенка, с укладкой, маникюром и даже неброским макияжем. Кроме того, на Млодик были надеты заметные украшения. 83-летний Виторган в подписи к снимку поблагодарил тещу за внимание к их семье. А его подписчики отметили красоту женщины.

«Какая красавица», «Очень красивая женщина. Поэтому и дочь красивая, это гены», «Роковая женщина», — написали комментаторы.

Ирина Млодик ранее рассказывала, что ее матери не повезло с мужем. Мужчина не стал примерным семьянином и позволял себе интрижки. После развода Римма Млодик долгое время жила в Германии. А сейчас она обосновалась в Латвии.