Роковая роль Жанны Фриске: правда о «проклятых» съемках заставит вздрогнуть

В актерской среде есть свои суеверия, которые возникли не на пустом месте. Многие артисты не соглашаются на роли нечистой силы, поскольку боятся горькой расплаты. К тому же перед их глазами есть пример Жанны Фриске, не сумевшей избежать незавидной участи.

Экс-солистка группы «Блестящие» засветилась в проектах Тимура Бекмамбетова. В «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» знаменитость сыграла ведьму Алису Донникову. Компанию ей составила Римма Маркова. Обеих сегодня нет в живых.

Многие считают, что именно «проклятые» съемки и сгубили Фриске. Врачи диагностировали у певицы страшное онкологическое заболевание — глиобластому. Средства на лечение артистки собирали всей страной. Несмотря на усилия зарубежных специалистов, спасти исполнительницу так и не удалось. Звезда ушла из жизни летом 2015 года в возрасте 40 лет.