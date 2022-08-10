Роковая ошибка: как Вертинскую жутко изменила неудачная пластика

77-летняя актриса сейчас мало чем похожа на себя в молодости.

Актерский успех к Анастасии Вертинской пришел в очень юном возрасте. В 17 лет она сыграла Ассоль в экранизации «Алых парусов», а затем снялась в «Человеке-амфибии». Зрители восхищались нежной юной девушкой, и этот образ Вертинская мечтала сохранить на всю жизнь. В попытках остановить возрастные изменения актриса решила прибегнуть к пластике.

В 60-летнем возрасте она воспользовалась помощью хирургов, которые подкорректировали ей овал лица и сделали подтяжку, избавив также от морщин. Актриса действительно стала выглядеть свежее. Однако поклонники тут же заметили, что специалисты стандартизировали ее красоту, уничтожив присущую Анастасии изюминку — чуть раскосый разрез глаз.

Но Вертинская не остановилась: за следующие несколько лет она еще неоднократно ложилась на операционный стол. Сейчас фанаты актрисы считают, что с пластикой звезда переборщила: вмешательства хирургов жутко изменили ее внешность. Лицо Анастасии кажется застывшей маской, на которой неестественно выделены острые скулы и пухлые губы. А одна из неудачных операций привела к тому, что на шее актрисы образовались складки, а у ушей стали заметны шрамы.