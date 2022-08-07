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Роковая красотка! Не поверите, как Рогозина из «Следа» выглядела в молодости

7 августа 2022 14:05
Роковая красотка! Не поверите, как Рогозина из «Следа» выглядела в молодости

Зрители привыкли видеть актрису суровым полковником.

Тяжелый взгляд, властный голос и военная выправка — вот какой Ольгу Копосову россияне видят на телеэкранах последние 15 лет. В сериале «След» она играет полковника и главу ФЭС Галину Рогозину, способную «сломать» любого преступника.

Вряд ли поклонники детектива знают, что в самом начале карьеры артистка пробовала себя и в качестве модели, чтобы набраться опыта работы перед камерой. Она даже сыграла манекенщицу в «Курортном романе». Тогда звезду можно было назвать роковой красавицей.

Роковая красотка! Не поверите, как Рогозина из «Следа» выглядела в молодости

При этом яркая внешность не принесла Копосовой счастья в личной жизни. Она была замужем десять лет, после чего систематические измены со стороны мужа разрушили семейные отношения. Попытка начать все сначала успехом не увенчалась.

В крахе брака сам супруг в том числе обвинял «След», съемки в котором забирали все силы Ольги, не оставляя ей времени на домашний быт и досуг с семьей.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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