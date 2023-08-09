Рогов назвал главных красоток советского кино: список состоит из 8 неожиданных имен

Современные российские девушки часто следят за модными образами иностранных звезд. Они копируют их стиль и пытаются предугадать те новинки и тренды, которые будут актуальны в следующих сезонах.

Однако стилисты заверяют, что примерами для подражания могут выступить даже советские дивы. Ведь у звезд СССР точно есть чему поучиться. В этом, например, уверен известный создатель бренда люксовой одежды Александр Рогов.

Дизайнер в своем блоге призвал подписчиц обратить внимание на главных модниц советского кино.

В его рейтинг попали восемь красоток-актрис и их персонажи из популярных картин.

Так, Рогов отметил наряды Леночки Крыловой в исполнении Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» и Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки», роль которой исполнила Светлана Светличная. В фильме «Служебный роман» дизайнер посоветовал следить за эволюцией стиля Людмилы Прокофьевны и Верочки.

В мелодраме «Москва слезам не верит» стилист выделил образы Людмилы и Кати. А в народной комедии «Любовь и голуби» ему понравились наряды участниц любовного треугольника — Раисы Захаровны и Нади.