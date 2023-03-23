Родригез показал красавца-сына: у мальчика просто модельная внешность (фото)

Шоумен, певец и ведущий Тимур Родригез показал своего 14-летнего сына Мигеля. Звездный отец поделился успехами наследника, а поклонников восхитила выдающаяся внешность отпрыска. На фото загорелый подросток с модной стрижкой одет в футболку и свободного кроя штаны. В руке у Мигеля Родригеза баскетбольный мяч. Кадр опубликован по случаю его дня рождения. Родригез-старший не преминул рассказать подписчикам об успехах сына.

Он дебютировал в программе, которая получила «Тэффи», занимается озвучиванием фильмов, сериалов и мультиков для Apple+, Netflix, Disney, Nickelodeon. А еще больше двух лет именно его голосом говорит дядя Федор.

«Он невероятно красивый!», «Такой красавчик», — нахваливали молодого человека в комментариях. «Нет слов, вот что значат гены родителей. Как вам удалось слепить такую точную копию родителей?» — интересовались комментаторы. Многие отметили, что разносторонние таланты ребенка — это также заслуга отца. «Тут же все ясно: яблочко от яблони, так сказать...», «Солнечного доброго пути твоему принцу», — напутствовали фанаты.