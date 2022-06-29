Родня не договорилась: прощание с Пьером Нарциссом вновь отменили

Друзья Пьера Нарцисса снова не смогли с ним попрощаться. Церемония была запланирована на субботу, 25 июня. В указанный день перед больницей, в которой и скончался исполнитель, собрались его знакомые и поклонники. Они хотели надеть майки с фото певца, а хор бы исполнял его хит «Шоколадный заяц». Но из-за бюрократических формальностей мероприятие не состоялось.

Прощание было перенесено на 29 июня, но его вновь отменили. Теперь церемония запланирована на 30 июня. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачева в соцсетях.

Как выяснилось, причиной задержки стало то, что родня музыканта не смогла договориться сразу. Похороны пришлось организовывать Калачевой, которая не могла считаться официальным представителем Нарцисса. А его семья в Камеруне выступала против погребения исполнителя в столице. Теперь планируется, что сразу после того, как с Нарциссом простятся все желающие, его тело будет транспортировано на родину, в Камерун. Такое решение приняла мать Пьера, которая собирается захоронить его в семейном склепе, рядом с дядей и отцом.