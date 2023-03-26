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Киноафиша Статьи Родная мать не узнает: что сотворил с собой Мэтт Дэймон ради пяти минут в кадре (фото)

Родная мать не узнает: что сотворил с собой Мэтт Дэймон ради пяти минут в кадре (фото)

26 марта 2023 12:45
Родная мать не узнает: что сотворил с собой Мэтт Дэймон ради пяти минут в кадре (фото)

Звезда экрана превзошел самого себя.
 

На какие только жертвы не приходится идти актерам ради ролей. Зачастую для того, чтобы войти в образ своего героя, звездам кино необходимо кардинально менять внешность. Не избежал этой участи и Мэтт Дэймон.

Обычно актер на экране довольно узнаваем. Артист не балует поклонников частыми преображениями, однако есть такой проект, в котором он оторвался на полную катушку. В фильме «Дэдпул 2» Дэймон предстал таким, что его и родная мать не узнает.

Прежде чем отправиться на съемочную площадку, актер был вынужден провести немало времени у гримеров. Искусственным образом знаменитости добавляли лишний вес — накладывали большой живот и делали лицо более пухлым.

На такие жертвы звезда Голливуда пошел ради каких-то пяти минут в кадре. Дэймон засветился в эпизоде ленты, где два реднека заняты обсуждением туалетной бумаги. Родная мать не узнает: что сотворил с собой Мэтт Дэймон ради пяти минут в кадре (фото)

Фото: Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (1997), кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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