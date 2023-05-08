Родившая в 42 года жена Стычкина выглядит как девочка: убедитесь сами

Роман Евгения Стычкина и актрисы Ольги Сутуловой развивался непросто. Когда между ними начались отношения, артист был женат на Екатерине Сканави. Два года он жил на две семьи, но в итоге ушел к Сутуловой. Стычкин женился на новой избраннице, и сегодня счастливые супруги воспитывают уже двоих детей.

Впервые Ольга стала матерью в 40 лет — она родила от Евгения сына Михаила. А в 42 она подарила мужу второго ребенка. Несмотря на роды в столь солидном возрасте, Сутулова умудрилась сохранить отменную фигуру. Кроме того, у нее по-прежнему моложавое лицо, и она может сойти за юную девушку. А ведь самой актрисе сейчас 43 года.

Секрет Ольги прост — умеренное питание и подвижный образ жизни. Она не соблюдает строгие диеты и не зациклена на ЗОЖ, однако некоторые продукты она все-таки исключила из рациона. Это фастфуд, полуфабрикаты, мучное и колбасы. Сутулова не ест на ночь, а из-за стола выходит с чувством легкого голода. Набранные калории актриса старается как можно быстрее согнать активной деятельностью.