Родившая в 13 лет девочка из шоу Малахова шокировала всю Россию: вот что с ней стало

Алена Шевчук стала известна на всю страну в 2015 году. В эфире шоу «Пусть говорят» она поделилась скандальной историей своей беременности в 13 лет. Многие зрители были уверены, что девушка еще не раз окажется в эфире ток-шоу, но она пропала с экранов.

Дело в том, что Шевчук, несмотря на сложность всей ситуации, решила оставить ребенка. Она родила девочку и занялась ее воспитанием, а ее возлюбленный, 19-летний Иван, который тоже стал героем шоу, отправился в тюрьму. Пока избранник в течение трех лет находился в заключении, Алена посвящала все свое время девочке, не забывая про встречи с друзьями и другие развлечения.

Со временем молодая мать решила, что не может так долго ждать Ивана из тюрьмы. Влюбленные расстались, и теперь молодой человек живет своей жизнью. Алена же окончила школу и встретила свою вторую половину, с которой не так давно сыграла свадьбу. Как отмечают близкие, теперь Алена довольна своей жизнью и полностью увлечена семейными заботами. Она больше не вспоминает о скандальной истории, прогремевшей на всю страну, и не хочет быть героиней скандалов.

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