Родилась весом 8 кг: посмотрите, какой выросла самая большая девочка России

С первый дней Надя Халина стала всероссийской знаменитостью. Дело в том, что она появилась на свет с рекордным весом — 7 кг 750 г. Многие специалисты были уверены, что девочку ждет тяжелое будущее, ведь такой вес может быть вызван врожденными болезнями. Однако их предположения не сбылись.

Сначала главный педиатр Алтайского края Галина Кагирова и другие врачи предполагали, что у юной Нади есть порок сердца. Из-за этого она регулярно оказывалась на приемах врачей. Однако со временем новорожденная знаменитость резко начала терять вес, а медики установили, что ребенок полностью здоров, а все их опасения напрасны.

Неожиданная история привлекла внимание сначала прессы, а потом и всей страны. После нескольких материалов о жизни семьи Халиных, для которых Надя стала 11-м ребенком, неравнодушные соотечественники начали им помогать. Общими силами купили компьютер, нужную мебель, игрушки и одежду, а правительство Алтайского края начало выделять соответствующие пособия на каждого ребенка в семье.

Со временем Надя полностью избавилась от лишнего веса. Она пошла в первый класс, как и все обычные дети, и теперь полностью увлечена учебой. Как отмечают родные, девочка выросла очень любознательной и активной, по ней уже нельзя сказать, что она прославилась на всю страну из-за своей необычной внешности.

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