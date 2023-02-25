Родилась в один год с Бритни Спирс: глазам не поверите, увидев эту мать троих детей

Бывшая поп-принцесса Бритни Спирс в прошлом году отметила свое 41-летие. Жизнь сладкоголосой блондинки нельзя назвать легкой, и все испытания, выпавшие на ее долю, пагубно сказались на ее красоте.

Бритни выглядит старше своих лет, и это особенно заметно на фоне ее ровесниц. Взять, например, Джессику Альбу, которая родилась со Спирс в один год. Даже трудно поверить, что актриса трижды становилась матерью. Ни беременность, ни роды не сказались на ее внешнем виде — сегодня Альба по-прежнему выглядит почти так же, как и 20 лет назад. Кроме того, Джессика сохранила стройную фигуру и отменное тело.

В чем же секрет красоты и молодости звезды «Города грехов»? Актриса питается органической пищей и даже руководит компанией по производству натуральных продуктов. Также Альба не мыслит своей жизни без тренировок и беговой дорожки. Помимо этого, Джессика строго соблюдает питьевой режим.

Что же касается Бритни Спирс и ее преждевременного старения, то здесь явно не обошлось без «уколов красоты». Они сделали ее лоб и носогубной треугольник неподвижными, из-за чего лицо певицы утратило свою естественность.