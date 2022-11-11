Родила в 70 лет: посмотрите, что стало с самой старой мамой в мире и ее дочкой

Жительнице Индии Раджо Деви Лохан не удалось испытать счастье материнства в молодые годы. А ведь родить малыша всегда было ее заветным желанием. Как ни странно, но мечта женщины исполнилась в 70 лет.

Она вышла замуж в 12 лет и с той поры всеми силами пыталась забеременеть. Раджо перепробовала все доступные ей методы — от заговоров и ритуалов до традиционной медицины. На нее также давило и общество, ведь бездетная женщина приравнивалась к неполноценному человеку. Раджо даже дала согласие на то, чтобы муж Баларам взял вторую супругу. Но и с ней он так и не смог зачать ребенка.

Позднее Раджо представился шанс обзавестись потомством, когда пара узнала об ЭКО. Супруги обратились в клинику, чтобы провести процедуру. Ради заветной цели они распродали часть имущества и взяли деньги в долг.

Вскоре 70-летняя Раджо родила дочь Навин. Женщина стала самой старородящей матерью в истории. Сегодня девочке уже 14 лет. Счастливые родители не переживают, что скоро уйдут из жизни, ведь за Навин будут присматривать родственники и вторая жена Баларама.