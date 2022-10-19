Родила пятерых близнецов, а муж ушел из семьи: как сегодня выглядит самая известная многодетная мать

В июне 2016 года в Одессе случилась настоящая сенсация: Оксана Кобелецкая стала мамой сразу пятерых детей. До родов она трудилась инженером-аналитиком. Вместе с мужем Оксана воспитывала дочку Алису, которая просила у родителей сестру или брата. Семья решилась на пополнение. Каково же было удивление Кобелецких, когда врач на УЗИ обнаружил, что беременная женщина ждет пять близнецов.

Медики сразу предупредили Оксану и ее мужа Сергея, что если малыши родятся с маленьким весом, выходить их будет очень сложно, ведь в роддоме нет реанимационных боксов на такое количество детей одновременно. От предложения сделать редукцию, то есть заранее убрать несколько эмбрионов, чтобы дать шанс на полноценное развитие остальным, пара отказалась.

Роды случились на 31-й неделе беременности. Малыши долгое время находились в больнице, так как появились на свет недоношенными. От властей семья Кобелецких получила пятикомнатную квартиру и микроавтобус. Его и пришлось научиться водить Оксане, когда спустя полгода муж оставил ее одну с шестью детьми. Сергей не выдержал навалившейся нагрузки: срывался на жене, требовал, чтобы она успевала ухаживать не только за детьми, но и уделяла внимание ему, хозяйничала по дому. После развода он заявил, что ему нечем платить алименты, и отказался видеться с малышами.

Сейчас младшим детям Оксаны уже исполнилось 6 лет. Они ходят в детский садик и на дополнительные секции. В уходе за детьми женщине помогает мама. Средства на воспитание Кобелецкая получает в качестве пособий как многодетная мать. Кроме того, был создан специальный фонд, при помощи которого каждый человек может поддержать семью. Также Оксана развивает собственный блог и получает доход от рекламы.