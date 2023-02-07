Родила от друга принца Уильяма: куда пропала первая ракетка мира из России

Красавица Мария Шарапова была одной из главных звезд мирового тенниса. На ее счету титул первой ракетки мира и победа на пяти турнирах Большого шлема. Свою карьеру Мария завершила три года назад. Чем легендарная спортсменка занимается сегодня?

Шарапова уже давно «переключилась» на личную жизнь. На этом фронте ей долго не везло, ведь на счету Марии было множество романов, которые ни к чему не привели. Она крутила любовь с солистом Maroon 5 Адамом Левином, была помолвлена с баскетболистом Сашей Вуячичем, встречалась с коллегой Григором Димитровым.

Но свой окончательный выбор Мария остановила на британском миллионере Александре Гилксе. Бизнесмен — давний друг принцев Уильяма и Гарри. Гилкс был главным аукционистом в Louis Vuitton и акционером в Phillips, также он входил в сотню самых влиятельных людей в мире искусства. Мария и Александр объявили о помолвке два года назад, но узаконить отношения они пока не спешат. У пары есть сын Теодор, которому сейчас восемь месяцев.

Семейная жизнь сильно изменила Шарапову. Из милой девочки-блондинки в спортивном мини она превратилась в шатенку, предпочитающую экстравагантный стиль. Ее посты в соцсетях всегда вызывают бурный отклик у подписчиков.