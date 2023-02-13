Родила 8 месяцев назад: обомлеете, что стало с главным секс-символом Америки (фото)

Певица Рианна поставила свою сольную карьеру на паузу после того, как подарила возлюбленному, рэперу A$AP Rocky, сына. Радостное событие случилось восемь месяцев назад и навсегда изменило жизнь популярной исполнительницы. Обладательница «Грэмми» давно не радовала поклонников своими выступлениями на сцене.

Для Superbowl-2023 звезда решила сделать исключение - этот выход в свет произвел настоящий фурор. Рианна не стала прятать от публики те изменения, которые с ней произошли за то время, что она находилась в тени. Оказалось, что главный секс-символ Америки готовится снова стать матерью. Свою беременность исполнительница подчеркнула обтягивающим комбинезоном красного цвета. При этом на сцене она практически не танцевала и старалась быть максимально аккуратной.

Кроме того, на глазах у изумленной публики знаменитость то и дело поглаживала заметно округлившийся живот, явно не скрывая своего счастья.