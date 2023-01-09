Роберт Дауни-младший остался не у дел: обомлеете от повзрослевшего мальчика из «Железного человека»

Тай Симпкинс запомнился массовому зрителю по второстепенной роли в «Железном человеке 3». Успешный проект был далеко не первым для молодого актера, но именно после кинокомикса его карьера пошла на взлет.

Так, следующими фильмами для Симпкинса стали «Астрал: Глава 2» и «Мир Юрского периода», где он исполнил уже главные роли. Критики высоко ценили игру актера, а режиссеры предлагали ему все больше и больше новых ролей, поэтому, например, в 2015 году в прокат было выпущено сразу четыре его работы.

Сегодня Симпкинс продолжает покорять Голливуд. Как отмечают поклонники, число которых растет от фильма к фильму, 21-летний актер с годами становится только красивее и в ближайшее время обязательно будет признан одним из секс-символов киноиндустрии.