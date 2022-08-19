Рискует остаться ни с чем: состояние покинувшей Россию Седоковой вызвало оторопь

Певица Анна Седокова с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, покинула Россию и поселилась в США. В своих социальных сетях артистка демонстрирует идиллию с супругом, однако ее вывели на чистую воду.

Скандальный блогер Лена Миро пришла к неутешительному выводу о том, что экс-солистка группы «ВИА Гра» рискует остаться ни с чем, если будет продолжать в том же духе. Состояние Седоковой вызвало оторопь у блогера, которая предупредила звезду о серьезной опасности.

Миро посоветовала артистке пересмотреть свой рацион и не подражать мужу, который, не рискуя фигурой, может поедать и блины, и картошку фри. Седокова же, по мнению блогера, стала похожа на бочонок, а потому ее возлюбленный вполне может найти себе более стройную барышню.