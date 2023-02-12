Ричард Гир в подметки не годится: кого женила на себе красотка Синди Кроуфорд (фото)

Брак голливудского красавчика Ричарда Гира и топ-модели Синди Кроуфорд долгие годы считался образцовым. Они блистали на мероприятиях, а их фото то и дело появлялись в журналах. Со стороны оба казались счастливыми, но однажды эта сказка закончилась.

Дело в том, что Кроуфорд мечтала обзавестись потомством, но Гир ничего не хотел слышать об этом. За восемь лет совместной жизни он не изменил свое мнение. Кроме того, Кроуфорд всегда оставалась в тени Гира, который перетягивал одеяло на себя. Модель поняла, что дальше им не по пути.

Расставание ускорило ее знакомство с ресторатором Рэнди Гербером. Сначала они просто дружили, но вскоре поняли, что между ними есть взаимное притяжение. Когда Кроуфорд наконец развелась с Гиром, она почти сразу окунулась в новые отношения с Гербером. Кстати, модель сама сделала ему предложение руки и сердца. Рэнди тут же согласился, а вскоре пара обзавелась двумя прекрасными детьми.

Позднее супермодель сравнивала свои отношения с Гиром и с нынешним супругом. Выиграл, конечно, Гербер, ведь с ним Кроуфорд ощутила себя свободной и счастливой, а с Ричардом ей то и дело приходилось подстраиваться под его интересы.