Ричард Гир был в шоке: от такой «Красотки» глаза на лоб полезут (фото)

Фильм Гарри Маршалла «Красотка» трудно представить себе без Джулии Робертс. Между тем экранную возлюбленную Ричарда Гира должна была сыграть другая актриса.

Киноделу пришлось приложить немало усилий, чтобы найти артистку, которая согласилась бы предстать перед зрителями в образе женщины легкого поведения. Многие звезды отказали Маршаллу, прежде чем он сделал деловое предложение Вайноне Райдер.

Актриса оказалась не из робкого десятка и не стала отвечать отказом. От такой «Красотки» Ричард Гир наверняка был в шоке, но в любом случае засветиться в культовой картине артистке было не суждено.

Райдер посчитали слишком юной, чтобы составить пару красавцу Гиру. По этой причине режиссер решил продолжить поиски. Впоследствии культовая роль чуть было не досталась Дайан Лэйн, но из-за несовпадения графиков съемок актриса не смогла поработать над лентой.

Тогда-то на горизонте и появилась еще никому не известная Робертс. После выхода фильма на экраны актриса проснулась звездой.