Результат «служебного романа»: гляньте, какой красоткой стала дочь Алисы Фрейндлих

Популярная советская актриса Алиса Фрейндлих повторила судьбу своей героини из «Служебного романа». Она тоже крутила любовь на работе, как и ее легендарная Людмила Прокофьевна.

В 60-е годы Фрейндлих встречалась с руководителем театра Ленсовета Игорем Владимировым. Эти отношения переросли в долгий брак, который продлился почти 20 лет. У супругов родилась дочь Варвара Владимирова, впоследствии ставшая актрисой. Она поступила в театральный институт, где обучалась на курсе своего отца. На ее счету несколько ролей в театре и кино, также Варвара работала телеведущей.

Сегодня Владимирова продолжает актерскую карьеру и успешно снимается в фильмах и сериалах. Варвара замужем за политическим деятелем Сергеем Тарасовым, с которым воспитывает двоих детей. Очаровательная Варвара поразительно похожа на свою именитую мать — те же черты лица, та же мимика и тот же лучистый взгляд.

Единственная существенная разница между ними — рост. Варвара на две головы выше миниатюрной Алисы Бруновны, что отчетливо видно на их совместных снимках.