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Резко сдавшего Шифрина легко перепутать с Хоттабычем: приготовьтесь обомлеть

23 мая 2023 15:00
Резко сдавшего Шифрина легко перепутать с Хоттабычем: приготовьтесь обомлеть

Артиста уличили в подражании Киркорову.

Ефим Шифрин всегда радовал поклонников своей прекрасной физической формой. На этот же раз юморист шокировал публику удручающей внешностью. Неожиданно и резко для фанатов артист сдал.

Большой переполох вызвала новая публикация знаменитости в социальных сетях. В кадре Шифрин предстал седовласым и бородатым стариком. Узнать его можно, пожалуй, лишь по карим глазам.

Поначалу подписчики не поняли, что же стряслось со знаменитостью. Некоторые предположили, что Шифрин вдохновился примером Филиппа Киркорова и нарастил себе белую бороду. К счастью, тревога оказалась ложной.

Резко сдавшего Шифрина легко перепутать с Хоттабычем: приготовьтесь обомлеть

Необычный образ артист примерил ради участия в спектакле. Тогда фанаты выдохнули с облегчением, принялись шутить над сатириком и делать ему комплименты.

«Хоттабыч Залманович Шифрин», «Шикарные пейсы», — подметили интернет-пользователи в комментариях к публикации.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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