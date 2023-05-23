Резко сдавшего Шифрина легко перепутать с Хоттабычем: приготовьтесь обомлеть

Ефим Шифрин всегда радовал поклонников своей прекрасной физической формой. На этот же раз юморист шокировал публику удручающей внешностью. Неожиданно и резко для фанатов артист сдал.

Большой переполох вызвала новая публикация знаменитости в социальных сетях. В кадре Шифрин предстал седовласым и бородатым стариком. Узнать его можно, пожалуй, лишь по карим глазам.

Поначалу подписчики не поняли, что же стряслось со знаменитостью. Некоторые предположили, что Шифрин вдохновился примером Филиппа Киркорова и нарастил себе белую бороду. К счастью, тревога оказалась ложной.

Необычный образ артист примерил ради участия в спектакле. Тогда фанаты выдохнули с облегчением, принялись шутить над сатириком и делать ему комплименты.