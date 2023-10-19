Режиссер из-за него поседел: что не так с советским Шерлоком Холмсом

Сериал Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса стал настоящей классикой советского кино. Многосерийную картину любят во всем мире и считают самой удачной экранизацией произведений Артура Конан Дойля. Однако мало кто догадывается, каким сложным сериал был в производстве.

Как оказалось, режиссер с трудом находил общий язык с исполнителем главной роли Василием Ливановым. Знаменитости постоянно ссорились на съемочной площадке, но продолжали сотрудничать, ведь оба прекрасно справлялись со своей работой.

«Моя седая голова — это результат 8-летнего общения с Ливановым», — признавался Масленников.

И конфликт оказался таким сильным, что знаменитости перестали общаться друг с другом. В течение нескольких лет они не разговаривали, а в интервью не стеснялись обмениваться претензиями.