Режиссер «Человека с бульвара Капуцинов» обманул всех: наказания не последовало

Алла Сурикова не смогла остаться равнодушной к чужой беде. Во время учебы на режиссерских курсах знаменитость ввязалась в авантюру ради того, чтобы помочь своей однокурснице по имени Сона.

Брата приятельницы Суриковой арестовали по обвинению в спекуляции крышками для консервирования. Сегодня это кажется диким, но в те времена было обычным делом. Тогда Алла и Сона решили во что бы то ни стало помочь молодому человеку и вызволить его из тюрьмы. Для этого режиссеру «Человека с бульвара Капуцинов» пришлось пойти на обман, который так и остался для нее безнаказанным.

Звезда намеренно втерлась в доверие к сотрудникам милиции и прокурору, притворившись сотрудницей телевидения. Подробно об этом случае Сурикова написала в своей книге «Любовь со второго взгляда». Она призналась, что смогла добиться освобождения брата Соны, а также предать огласке нарушения в работе прокурора, за которые его впоследствии отстранили от должности.