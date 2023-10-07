«Решили наказать»: Шпицу не пустили на борт самолета, и она устроила разбор полетов

Екатерина Шпица влипла в неприятную историю, из-за которой подвела коллег. Звезда оправдалась тем, что пострадала не по своей воле.

Артистке нужно было улететь на кинофестиваль. Она заранее прибыла в аэропорт, но пропустила посадку на самолет и, как следствие, не явилась на мероприятие. После случившегося знаменитость устроила публичный разбор полетов.

Актриса рассказала, что изначально посадку задержали. Стоять в огромной очереди Шпица не захотела. Вместо этого она посвятила время телефонному разговору с ребенком и так увлеклась, что не явилась на борт вовремя.

Шпица умоляла сотрудников авиакомпании пропустить ее на рейс, но услышала в ответ слова о том, что все пассажиры равны. Такое заявление бортпроводницы сильно удивило Екатерину, поскольку она ни словом не обмолвилась про свой звездный статус.