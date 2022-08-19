«Репутацию не восстановить»: пустившуюся во все тяжкие Волочкову растоптали

Анастасия Волочкова ранее заявляла, что уже привыкла не обращать внимание на комментарии хейтеров. По ее словам, недоброжелатели просто ей завидуют и стремятся испортить настроение. Балерина же будто специально их дразнит, регулярно устраивая провокационные выходки. Она то закатывает скандал в аэропорту, то устраивает судебные разбирательства с соседями, то начинает выяснять отношения с бойфрендами.

После прошлогоднего конфликта с жильцами своего поселка даже фанаты Анастасии были вынуждены признать, что она буквально пошла вразнос. Соседи пожаловались, что их окна выходят на лужайку Волочковой, где та устроила импровизированный туалет. Артистка оскорбилась этими обсуждениями и подала в суд с иском о защите чести и достоинства.

Телеведущая Лидия Илькив считает, что балерина напрасно привлекает к себе внимание подобным образом. По ее словам, Анастасия просто мечтает вернуть былую популярность, которую «зарабатывала» на сцене Большого театра.

«Репутацию и славу такими „способами“ не восстановить», — заявила она.

В беседе с «Экспресс газетой » Лидия призвала Волочкову заниматься материнскими обязанностями, а не спорами с мужчинами или соседями. По ее мнению, в таком случае балерину воспринимали бы с более положительной точки зрения.