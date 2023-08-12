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Репутация ужасает: ахнете, с кем связалась самая красивая актриса России

12 августа 2023 13:30
Репутация ужасает: ахнете, с кем связалась самая красивая актриса России

Избранника актрисы точно нельзя назвать законопослушным гражданином.

Екатерина Климова известна как одна из самых эффектных знаменитостей России. Ее неоднократно признавали самой красивой актрисой страны, а миллионная армия поклонников внимательно следит за каждым ее появлением на экране. При этом далеко не все догадываются, как складывается личная жизнь звезды экрана.

Так, в 2003 году актриса начала встречаться с Игорем Петренко, а спустя год стала его женой. Познакомились знаменитости на съемках сериала «Лучший город Земли», и Климову совсем не смутило криминальное прошлое ее избранника.

Дело в том, что в 15 лет Петренко оказался в тюрьме как соучастник преступления. Вместе с другом он отправился на встречу с недоброжелателем, и напряженный разговор вскоре перерос в драку, в которой приятель актера убил оппонента.

В тюрьме Петренко провел около года, а затем его отпустили. В то время артист уже учился на втором курсе, что повлияло на решение суда. В итоге его приговорили к восьми годам условно.

Фото: Legion-Media, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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