Редкое фото Олейникова без усов: на нем комика узнают единицы

Ильи Олейникова нет с нами уже более десяти лет. Звезда смешила публику на пару с Юрием Стояновым в передаче «Городок». В сердцах зрителей артист запомнился как веселый усач, густой растительности над губой у которого завидовали восточные красавцы. Мало кто помнит актера гладковыбритым.

Свой знаменитый образ Олейников придумал уже в зрелом возрасте. В молодости будущая звезда выглядела совершенно иначе. В этом безусом круглолицем парнишке с пухлыми губами сложно узнать основателя программы «Городок».

В далеком 1968 году актер снялся в музыкальной комедии Олега Николаевского «Трембита».

Молодой Илья Олейников сыграл эпизодическую роль жителя карпатского села по имени Михася. В кадре парень произносит всего одну фразу. Вряд ли режиссер предполагал, что актер второго плана в 90-е станет настоящей звездой, а иначе дал бы ему больше экранного времени.